Con Fondo Edo tempia “Pedala con noi”

Torna mercoledì 19 giugno “Pedala con noi”, la passeggiata in bicicletta organizzata dal gruppo di Santhià del Fondo Edo Tempia con il doppio fine di fare movimento in compagnia lungo le strade della città e di fare beneficenza: saranno infatti raccolte offerte per sostenere le attività sul territorio dell’associazione che si occupa di prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro. La generosità può anche essere premiata: tra chi parteciperà saranno estratti a sorte premi, il più prezioso dei quali è una bicicletta.

Il programma prevede il ritrovo alle 20.15 nella sede del Vespa club di corso Sant’Ignazio, con ingresso dalla porta laterale del plesso delle scuole medie. Dalle 20.30 tutti in sella alla bici per un giro facile e adatto a qualunque grado di allenamento attorno a Santhià con arrivo in corso Sant’Ignazio nel cortile delle scuole medie, dove è previsto un piccolo ristoro. La manifestazione ha anche una testimonial: Giulia Perotti, stella della Libertas Vercelli salita sul podio nazionale della serie A di ginnastica artistica e vicecampionessa europea Juniores, sarà presente alla manifestazione. Collaboreranno all’iniziativa il Vespa club di Santhià, l’Avis, il Gruppo volontari soccorso e la Famija Santhiateisa. C’è anche il sostegno dell’autoscuola Viotti e di Adriano Bellotti, oltre che il patrocinio del Comune. In regia ci sono il coordinatore del gruppo volontari del Fondo Stefano Cavagnetto e il referente per le attività sportive Angelo Cappuccio.