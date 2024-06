Valorizzazione Gorgomoro, Vandornina, Bellone e Bolume, in campo Biella Rugby e Virtus Chiavazza

Attraverso un accordo con il Comune di Biella, le associazioni Biella Rugby Club A.S.D. e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Virtus Chiavazza, da sempre sensibili alla valorizzazione della città, si impegneranno nella valorizzazione e manutenzione ordinaria dei sentieri Gorgomoro, Vandornina, Bellone e Bolume.

Come si legge in una delle ultime delibere a firma della giunta Corradino le associazioni in questione hanno tra i loro scopi sociali la promozione degli ideali di lealtà, integrità morale, correttezza e diligenza per tutti i protagonisti della vita associativa, considerando lo sport uno strumento sociale, educativo e culturale che deve tutelare e promuovere le qualità morali e materiali degli sportivi, in particolare dei giovani e migliorare e sviluppare in maniera armonica la personalità degli atleti.

E a questo proposito la proposta accettata dall'amministrazione prevede la proposta da parte di Biella Rugby Club A.S.D. e dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Virtus Chiavazza, la progettazione segnaletica dei percorsi; l’apposizione di cartelli informativi e segnaletica (circa 20), la manutenzione ordinaria di quanto necessario; la verifica periodica delle condizioni dei sentieri, nonchè la promozione dell’iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione.

Nel dettaglio, in base all'accordo, le associazioni si occuperanno della valorizzazione e della manutenzione ordinaria dei sentieri Gorgomoro, Vandornina, Bellone e Bolume per i prossimi 3 anni ovvero per gli anni 2024-2025-2026.