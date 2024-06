Poker di ori per ASD Skating Biella: i risultati delle gare

Anche quest’anno a conclusione di una stupenda stagione sportiva caratterizzata da molti successi, l’asd Skating Biella ha partecipato ad un trofeo internazionale organizzato da Aics a Misano Adriatico.

Un ottimo palcoscenico grazie anche al pubblico ed il tifo delle grandi occasioni che con cori, trombette, striscioni e inni nazionali hanno saputo incoraggiare e sostenere le atlete.

Una gara di grande spessore, sia tecnico che artistico: hanno impressionato le veterane biellesi che già nella prima giornata di gara conquistano 3 ori.

La prima a scendere in pista è stata Annarita Paraggio che in una gara con nuove difficoltà porta a casa il suo secondo oro stagionale, ottima gara anche per Lucrezia Recupero che sbalordisce pubblico e giuria che la premia addirittura con un punteggio artistico di 8,6, questo le permette per la quarta volta di salire sul gradino più alto del podio; buona gara anche per Maria Elena Recupero che porta in terra laniera per la terza volta una medaglia d’oro.

Nella stessa giornata buona prestazione anche per Aurora Monfrecola che pattina un buon disco di gara e si posizione in quinta posizione su 19 ragazze in gara.

Nella seconda giornata sono scese in pista alcune tra le atlete del corso pre agonismo, mentre altre hanno iniziato solo da quest’anno a praticare questo sport: Maia Milesi, Curcio Sara, Vittoria Cresta, Sveva Taddei, Lucrezia Potenziani, Isa Vaglio, Azzurra Cattin, Veronica Caputo, Sofia Caruso. Tutte hanno sentito la pressione di gara, ma riescono comunque ad ottenere ottimi punteggio e nonostante alcune si trovino di fronte ad avversarie che militano nella categoria da più tempo, riescono comunque a non scendere oltre la metà classifica!

L’ultima giornata di gara al mattino è scesa in pista Olimpia Fuda, classe 2013, che pattina un buon disco di gara, ottenendo un buon punteggio.

Le ultime a calcare la pista sono tre agoniste: Sofia Riberno con la sua eleganza pattina un buon disco che le permette di salire sul terzo gradino del podio, buona gara anche per la coetanea Siria Foglia Paruccin che a causa di qualche piccolo errore scivola in sesta posizione; a mettere un punto fermo a questa kermesse che, ha visto scendere in pista oltre 500 atleti, ci ha pensato Adele Recupero, che pattina divinamente sulle note di “Hallelujah” e per la quarta volta conquista meritatamente la medaglia d’oro, lasciandosi alle sue spalle ben 21 atlete!

Con questo poker di ori conquistato con grandi sacrifici, dedizione e molto lavoro da Annarita Paraggio, Lucrezia, Maria Elena ed Adele Recupero, nonché la medaglia di bronzo di Sofia Riberno e le ottime posizioni generali, si conclude questo meraviglioso anno sportivo che ha visto l’asd Skating Biella protagonista.

La presidente Barbara De Pieri, spiega che questi ottimi risultati sono stati ottenuti grazie ad un grande lavoro di squadra ed a tal proposito vuole pubblicamente ringraziare: l’allenatore Federico Augustin Martines Lemos, la coreografa Arianna Quartesan ed il preparatore atletico Daniele Pavan; ognuno di loro è stato importante e prezioso!

Adesso ci attendono le “meritate vacanze” anche se l’asd Skating Biella è già proiettata alla prossima stagione sportiva che riprenderà il 2 settembre. Grande fermento per l’organizzazione dello spettacolo di Natale che vedrà la partecipazione di campioni mondiali e incredibili sorprese!