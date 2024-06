IronBiella, fine settimana impegnativo, FOTO

Bardolino



Sabato 15 Giugno è la data che ogni triatleta aspetta per tutto l'anno... Sulle rive del lago di Garda si è svolta la 39° Edizione del Triathlon Internazionale di Bardolino. Viene definita LA GARA per eccellenza della distanza Olimpica. 1,5 km di nuoto 40 km di bici e 10 km di corsa hanno messo a dura prova i nostri atleti... Graziati dal solito caldo i nostri ragazzi hanno potuto spingere al massimo. Dopo aver nuotato il lago, in sella per il percorso collinare ed infine nella corsa. Un altra giornata di sport e amicizia si conclude ma resta sempre il ricordo di una gara bellissima.



Nizza

Domenica 16 Giugno si è svolto uno degli Ironman più duri al mondo. In IronBiella sono le donne ad essere le più toste. La nostra Iron Daniela Roselli aveva ancora un conto aperto con la gara di Nizza e domenica mattina alle 07:40 si è presentata sulla spiaggia per la partenza. 3,8 km di nuoto in un mare abbastanza mosso, 180 km di bici con parecchio dislivello positivo ed infine 42 km di corsa erano la prova da affrontare. Daniela con la sua tenacia conclude la gara e si porta a casa ma medaglia....