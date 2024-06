Velocità fuoristrada: Bonino secondo assoluto a Parma, Rodella leader della femminile

Ottimi risultati per i coniugi Bonino nella terza gara CIVF a Parma lo scorso fine settimana. La Tecnology Solution Racing Division nuovamente a segno con punti pesanti. Bonino con la mini tdi chiude primo di classe B2 , secondo di gruppo B e secondo assoluto. Serena Rodella in gara con un suzuki 1300 porta a casa il primo posto categoria femminile. Mancano 2 prove a fine campionato che si chiuderà in territorio biellese con la storica gara di Veglio