La 25ma edizione della Granfondo Valli Monregalesi è di Alberto Nardin e Roberta Bussone.

Venticinque candeline per un evento che ha fatto la storia della specialità in Italia, questa la Granfondo Valli Monregalesi. Per festeggiare la ricorrenza, premi unici nati dalle mani dei maestri ceramisti locali della Besio 1842, in una città ricca di storia e bellezze, oltre al famoso Santuario di Vicoforte visitabile nelle vicinanze. Come sempre un grande lavoro dall’asd Ciclo Amateurs di Mondovì, sodalizio costituito da grandi appassionati.

La logistica

“Pizzi”, Domenico Mantella, ancora una volta in prima linea con una struttura che ha sempre dato il massimo sotto tutti gli aspetti organizzativi, a partire dalla sicurezza. Partenza e arrivo ormai storicamente in corso Europa, adiacente alla piscina, con disponibilità di parcheggi e servizi.

La gara

Finalmente una giornata con meteo clemente e temperature ideali; partenza ore 9,30 precise per 700 ciclisti con una modifica iniziale del percorso, in relazione ad alcuni lavori stradali.

Primo rilevamento cronometrico per entrambi i percorsi a Corsagliola, con Giovanni Restelli a guidare il gruppo davanti a Thomas Bergamini e Massimiliano Barbero Piantino. Secondo rilevamento cronomterico, per il lungo, nella stazione turistica di Prato Nevoso, con un terzetto composto da Alberto Nardin seguito da Raimondi Matteo e Alain Seletto, con distacchi di circa tre minuti, mentre tra le donne Roberta Bussone sale per prima sul tappeto di rilevamento, davanti a Giulia Bisso e Olga Cappiello.



I risultati Mediofondo

Arrivo in velocità e trionfo in corso Europa a Mondovì per Thomas Bergamini asd Bike and Fun Team che taglia per primo il traguardo, chiudendo con un tempo incredibile di 2.14.20 seguito da una volata composta da Giovanni Restelli, Drali MIlano che ha chiuso in 2.16.33 e terzo classificato Paolo Calabria, Asnaghi Cucine in 2.16.33. Tra le donne, prima Giulia Soffiati, Tabros Cycling Club, con un tempo di 2.23.44, seguita da Liliana Pillon del gs Passatore, che ha chiuso in 2.34.31 e terza classificata Chiara Rossi, sempre del gs Passatore, in 23.34.31.

I risultati Granfondo

Per la granfondo, dopo il passaggio dei protagonisti a Prato Nevoso, la classifica rimane invariata sino al traguardo di Mondovi, co il vincitore Alberto Nardin del team Bike Pancalieri, che chiude la gara con un tempo di 3.26.01, seguito da Matteo Raimondi, Team Locca con un tempo di 3.29.57 e terzo Alain Seletto dell’asd Rodman Azimut Squadra Corse, che ha chiuso in 3.34.12.

Per le donne, prima Roberta Bussone dell’asd Rodman Team, che ha vinto con un tempo di 3.52.57, seguita da Giulia Bisso, Mg K vis Promotech che ha chiuso in 4.00.00, terza Olga Cappiello, team De Rosa Santini con un tempo di 4.14.51.

Le dichiarazioni di Domenico Mantella (Pizzi)

“Un grande ringraziamento a tutti, agli atleti che ogni anno vogliono stare con noi, a quelli che hanno il piacere di pedalare sulle nostre strade, a tutte le persone che si dedicano ad aiutarci, un grande abbraccio a tutti e un arrivederci al prossimo anno”.

Società

Grande soddisfazione per il G.S. Passatore che con una prova di forza ha vinto la speciale classifica, interrompendo la serie positiva della torinese asd Rodman Azimut Squadra Corse seconda classificata, terza GS Pedale Novatese, quarta Bici Store Cycling Team Carcare, quinta asd Jolly Europrestige, sesta asd Edilmora Cycling Team, settima Montecorpo Cicli Drigani, ottava Magi Cuneo, nona Reaction team, decima Asnaghi Cucine.

I Leader di categoria del Circuito Coppa Piemonte Drali dopo la quinta prova

Leader Granfondo: Manuela Aruta, Sabrina De Marchi, Giuseppina Tamara Rollini, Stefano Prandi, Marco Morat, Giorgio Pietrobon, Emanuele Gualo, Francesco Grillo, Massimo Grappeja, Giovanni, Mastrovito, Fabio Olivieri, Alain Seletto.

Leader Mediofondo: Liliana Pillon, Carmen Selene Crespi, Letizia Benso, Paolo Calabria, Marcello Guarneri, Giovanni Restelli, Antonio Pantaleone, Leonardo Viglione, Franco Garnero, Ivano Soletti, Maurizio Fornara, Filippo Vezzali.

Il Pasta Party e le premiazioni

Pasta party sempre in corso Europa sotto tensostruttura, composto da pasta al sugo Berruto, formaggio fresco, salamino, pane, dolce, acqua e vino e di seguito una premiazione ricca, costituita da Cesti alimentari Brezzo, telai bici, caschi e accessori, Presciutto crudo di Roccaforte Mondovì, vino valli monregalesi di Piovano e ceramiche uniche create appositamente per la 25ma edizione da Besio 1842.

Prossimo appuntamento alla “Gran Fondo Di Biella” (Bi), sesta ed ultima prova del Circuito Coppa Piemonte Drali che si disputerà il 14 luglio 2024. Per informazioni www.circuitocoppapiemonte.it

Tutte le classifiche sono visibili dal sito http://www.winningtime.it