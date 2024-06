Lotta alla Popillia japonica Newman in Piemonte

E’ stato avviato il Piano d'azione 2024, attivato dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte in collaborazione con IPLA che ha lo scopo di contenere la popolazione dell’insetto e la sua diffusione. Sono iniziate le attività concordate nell'ambito del Tavolo tecnico scientifico nazionale e in raccordo con la Regione Lombardia. A partire da fine maggio sono state posizionate 1200 trappole “attract and kill” con forma a ombrello con una rete impregnata di insetticida che attirano il coleottero con esche specifiche e lo eliminano. Le trappole hanno un cartello informativo ed è importante non spostarle o distruggerle. In alcune aree saranno presenti trappole per il monitoraggio settimanale per valutare la popolazione del coleottero. E' iniziato anche il controllo dei siti a rischio di diffusione passiva. A partire dal mese di luglio saranno effettuati i monitoraggi nella zona cuscinetto dove l’insetto non è ancora stato segnalato.