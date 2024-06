Perde il controllo del mezzo, a Massazza auto contro uno spartitraffico FOTO

Questa mattina, verso le ore 5.30, un automobilista ha perso il controllo della propria vettura a Massazza, lungo la S.P.230. Per cause ancora in via di accertamento il veicolo è andato a sbattere contro uno spartitraffico, provocando danni significativi all'auto e alla segnaletica.

L'incidente è avvenuto nei pressi della via centrale, all'altezza del semaforo. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Mottalciata competenti per territorio e una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cossato. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che il conducente sia rimasto illeso.

Presente il servizio di pulizia strade e Sicurezza Ambiente.

Per diverse ore il traffico è stato fatto transitare a senso alternato sulla corsia di marcia rimasta libera.