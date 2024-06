All'asta canestri e sedie del PalaForum di Biella

Il Comune di Biella ha pubblicato un avviso di asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo posto a base di gara, canestri e sedie del PalaForum. Se li aggiudicherà il miglior offerente. I beni sono venduti in 2 distinti lotti, aggiudicabili anche separatamente.

L'Impianto basket è omologato FIBA, ed è dotato di tabelloni di cristallo temperato, canestri reclinabili omologati e retine di cotone. Predisposizione per installazione sistema luminoso sui tabelloni, come da regolamento FIBA, e per fissaggio a terra.

Chiarimenti inerenti alla procedura di gara, nonché informazioni relative ai lotti possono essere richiesti al recapito del Settore Sport, Palazzo Pella Via Tripoli, 48 13900 Biella, ovvero telefonicamente al n. 015.3507.261 dott.ssa Elisa Cuccuru, oppure via e-mail, all’indirizzo: sport@comune.biella.it.

Chiunque intenda concorrere alla gara è tenuto a presentare l'offerta, in plico sigillato, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19 giugno 2024, con una delle seguenti modalità:

● a mezzo raccomandata del servizio postale;

● con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Biella, previo appuntamento al015.3507.339 ovvero seguendo le modalità indicate nel sito istituzionale del Comune https://www.comune.biella.it/strutturaorganizzativa/ufficio-protocollo-archivio

L'asta parte da 500 euro per la struttura basket e 100 euro per 100 sedie in plastica non certificate.

Qui i dettagli