Ginnastica Sprint A.S.D., il saggio di fine anno, FOTO

Nei giorni scorsi si è svolto il saggio di fine anno della società Ginnastica Sprint A.S.D. Dopo una prima fase di riscaldamento, le atlete si sono divise tra i vari attrezzi iniziando alla trave, passando per corpo libero e cavallo e, per finire, al trampolino elastico. L’obiettivo principale della è stato per celebrare il talento e l’impegno degli atleti.

Ogni movimento, ogni salto e ogni rotazione rappresentano mesi di lavoro, un’occasione per apprezzare il risultato di tutto il loro impegno e per riconoscere le loro capacità. Si sono esibiti ginnasti dai 5 ai 18 anni, da chi ha iniziato a fare attività solo quest'anno fino agli agonisti, commenta Hortensia Dalimon la tecnica responsabile e coordinatrice dell'evento.

Al termine della manifestazione tutte le partecipanti hanno ricevuto come omaggio un piccolo pensiero come ricordo dell’evento. Con l'occasione, sono stati ricordati tutti i risultati ottenuti durante le due gare regionali a cui le atlete hanno partecipato, premiando i primi posti vinti.

Il presidente della società, G. F., coglie l'occasione per ringraziare i genitori che affidano i loro figli all'associazione cavagliese, Sottolineando che l'ottimo livello raggiunto da queste atlete è frutto della grande professionalità e della dedizione del loro tecnico Hortensia Dalimon. Un ringraziamento va anche ai suoi collaboratori Luca Tarello, Giulia Rigazio e Giulia Pisani.

L'ingresso è stato libero per tutti gli amanti di questa splendida disciplina.

La società augura buone vacanze a tutti e spera di rivedere tutti con lo stesso entusiasmo alla ripresa dei corsi a settembre.