Incidente a Occhieppo Inferiore, 10 giorni di prognosi per un motociclista

Avrebbe riportato una prognosi di 10 giorni il motociclista di 50 anni che, nella giornata di ieri, 11 giugno, è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

È successo nel comune di Occhieppo Inferiore: stando alle prime ricostruzioni, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo poiché spaventato dalla manovra improvvisa di un'auto.

Sul posto, oltre ai Carabinieri per la raccolta dei rilievi, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al malcapitato, poi trasportato in ospedale per le cure del caso.