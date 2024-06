Play The Games 2024: atletica, bocce, pallavolo e rugby.

Incetta di medaglie con due ori per i team ASAD Biella impegnati da venerdì 7 a domenica 9 giugno ai Play The Games Special Olympics 2024. Salsomaggiore Terme ha ospitato pallavolo unificata, atletica e bocce, mentre a Noceto, in Emilia-Romagna, si sono svolte le sfide di rugby unificato.

Festa doppia per il team ASAD BRC di Rugby, con l’oro sia nel livello avanzato, sia nel base.

Hanno fatto parte della squadra blu livello avanzato: Davide Dalla Torre, Giacomo Palmieri, Luca Vignacci, Andrea Fiorencis, Daniele Zulato, Guglielmo Longo, Gioele Capizzi, Pietro Foglietti.

Per la squadra livello base in campo: Andrea Vignacci, Giulio Barbero Vignola, Simone De Bacco, Andrea Foglio, Michele Pera, Emanuele Benfante, Anna Barbero Vignola, Davide Benfante, Salvatore Floris. Tecnici: Manuela Gremmo, Guglielmo Longo, Gioele Capizzi.

Argento per il team di pallavolo, allenato dal tecnico Lorenzo Bocca. In campo: Rubina Morovich, Arianna Mares, Martina Vallera, Luca Depieri, Esteban Rodriguez, Andrea Seffusatti, Simone Chirico, Ali Habti, Enrico Cerruti, Edoardo Romeo, Elia Zanellato, Roberto Pizzamiglio.

Tante medaglie anche nelle bocce, tutte conquistate nelle gare a coppie: bronzo per Confortino-Dellamontà, argento per Buffa-Morellini, bronzo per Bonadeo-Abate, Maino-Vella, Tommasoni-Martinetti, infine argento Canepa-Gugliermina.

Team composto da: Serenella Canepa, Giulia Martinetti, Marco Bonadio, Davide Tomasoni, Rosario Vella, Luciano Guglielmina, Luciano Maino, Giuseppe Abate, Danilo Dellamontà, Jacopo Buffa, Denny Confortino, Daniele Morellini. Tecnici: Susanna Mosca, Alessio Rulli, Giovanni Bisicchia, Davide Crispo.

Per finire l’atletica. Nicolò Barbaglia e Simone Bassan oro nei 50 piani, Marco Manchisi oro nei 100 piani e bronzo nei 200, Daniela Ippolito argento nei 100 piani, Marco Conti bronzo nei 100 piani, Eneo Kasa argento nei 200 piani. E ancora nel lancio della palla: oro per Sara Grassi e Nicolò Barbaglia.

Team composto da: Simone Bassan, Sara Grassi, Daniela Ippolito, Marco Conti, Marco Manchisi, Alessandro Mangano, Nicolò Barbaglia, Alessia Carando, Alexei Moda, Eneo Kasa, Stefano Tricerri, Daback Ka. Tecnici: Sabina Rossi, Mattia Lazzarotto, Alessandro Farina, Valentina Forgnone.

Cascina Oremo è un progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.