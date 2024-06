Valdilana, dopo le comunali 2024 ecco da chi sarà formato il consiglio comunale: oltre 200 voti per Prederigo

Sono 11 i membri della lista “Valdilana Insieme” che prenderanno posto nei banchi di maggioranza del prossimo consiglio comunale. Assieme al sindaco Mario Carli, saranno presenti Elisabetta Prederigo (233), Pradeep Ferla (162), Francesca Barioglio (138), Massimiliano Chiti (136), Davide Capparoni (113), Giovanna Sperotto (87), Michele Role Mucet (79), Claudio Rosa (71), Mathushja Kumareshan (70), Liliana Cerruti Guancino (66) e Giacomo Lasciandare (65).

In minoranza, oltre ai candidati sindaci Roberto Costella e Franco Foglia Parrucin, siederanno Chiara Crestani (202) e Gaetano Milesi (144) per Cambiamento per Valdilana e Clara Mello Rella (143) per Ritessiamo Valdilana.