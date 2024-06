Elezioni 2024, parla il vescovo di Biella Farinella: “Felicitazioni a tutti gli eletti”

“Attesi i risultati elettorali, comunicati nella loro ufficialità nella notte, desidero esprimere vive congratulazioni al nuovo sindaco della città di Biella, Marzio Olivero, in attesa di estenderli volentieri agli eletti al consiglio comunale, una volta formalizzati i nomi. Felicitazioni anche a tutti i sindaci e alle relative amministrazioni locali del territorio elette in quest'ultima tornata di votazioni nonché al riconfermato presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e al consiglio regionale”. A parlare il vescovo di Biella Roberto Farinella, con una nota sulla propria pagina Facebook.

E aggiunge: “A tutti auguro con lealtà di cuore un proficuo lavoro a servizio del bene comune dell'intera collettività, certo della partecipazione e collaborazione che le comunità parrocchiali della Diocesi offriranno nel rispetto dei propri ruoli e competenze. Come annunciato è per me doveroso, insieme agli auguri, elevare al signore preghiere, intercessioni e suppliche, che sostengano l'impegno di ciascuna donna e ciascun uomo eletti a cariche pubbliche, unitamente alla preghiera per tutti i cittadini. Oggi stesso, recandomi a Oropa per una celebrazione, affiderò alla nostra amata e venerata Madonna Nera, la Regina del Monte di Oropa, queste intenzioni, implorando la sua protezione su tutto il popolo. Assicurando la mia viva partecipazione”.