Scarlatta Vivai dal 1924, prato in estate: i nostri consigli per curarlo al meglio

L’erba del vicino è sempre più verde

Questo è quello che si dice, ma noi di Scarlatta possiamo aiutarti a far sì che quel “vicino” sia proprio tu!

Infatti, se come il nostro Davide hai un tappeto erboso a cui tieni molto, possiamo aiutarti ad affrontare la stagione estiva suggerendoti alcuni trucchi che ti aiuteranno in breve tempo a migliorare la qualità del tuo prato! Sei pronto? Ecco i nostri consigli.

Curare il prato in estate, 4 consigli da seguire

1. Alzare il taglio

Alza il taglio di circa 1-1,5 cm rispetto a quello che normalmente si esegue durante le stagioni ad alta intensità di crescita vegetativa. Ricorda: quando l’erba è alta e fitta fa ombra al terreno che quindi rimane più fresco, ma soprattutto nasceranno meno erbe infestanti!

2. Ridurre le concimazioni azotate a pronto effetto

Riduci le concimazioni azotate a pronto effetto, prediligendo i fertilizzanti con azoto a cessione controllata e con un’alta presenza di potassio tipo:

SLOW K SUMMER K PRO LIFE

Questa pratica irrobustisce le pareti cellulari e aumenta la resistenza del tuo prato alle alte temperature e alle più comuni malattie.

3. Allungare i cicli d’irrigazione

Lo sappiamo, è stata una primavera davvero tanto piovosa, ma è comunque utile allungare i cicli d’irrigazione con quantità abbondanti (fino a 10 litri al metro quadro nei mesi di luglio e agosto o durante le fasi anticicloniche). Inoltre, ti suggeriamo di utilizzare agenti umettanti per la conservazione dell’acqua come Water Plus Probabilmente ora stai pensando che la gestione dell’acqua in estate è un po’ complessa: è vero, hai ragione! Ma con piccoli accorgimenti e buoni consigli si possono raggiungere ottimi risultati.