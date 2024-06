Dal Nord Ovest - Truffata da un falso Carabiniere perde i risparmi di tutta una vita

In pochi minuti ha visto sparire i risparmi di una vita: gravissima truffa perpetrata ai danni di una 67enne di Borgosesia. Nella mattina di lunedì 10 giugno la donna ha ricevuto un messaggio, che ella riteneva provenisse dalla propria banca, che la avvisava di una possibile frode bancaria ai suoi danni.

Subito dopo è stata contattata da un sedicente Tenente dei Carabinieri, il quale confermava questa evenienza e le diceva di trasferire 18.000 euro dal proprio conto a un altro, di cui egli stesso forniva le coordinate, al fine di preservare la somma da un possibile tentativo di furto informatico.

Il numero telefonico da cui proveniva la chiamata di questo finto Carabiniere corrispondeva al numero di centralino del Comando Provinciale (0161-6101), evidentemente riprodotto con un’app che riesce a far comparire in modo fraudolento un numero del chiamante diverso da quello da cui effettivamente proviene la chiamata. In forza della fiducia ormai carpita, dopo il primo bonifico istantaneo, il truffatore che si fingeva Tenente richiamava la vittima e la convinceva ad effettuare un secondo bonifico istantaneo di 26.000 euro.

In sostanza, se ne sono andati nel giro di pochi minuti i risparmi di una vita.Sulla vicenda indagano i carabinieri ma, per la malcapitata, la speranza di riavere indietro il maltolto è davvero esigua. Massima attenzione, dunque, per qualsiasi tipo di richiesta sospetta o insolita. Da qualunque parte essa arrivi.