In data odierna, alle 12 circa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Vercelli, in corso Rigola, per un incidente stradale. Una volta arrivata sul posto, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli. Uno dei due conducenti è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche 118, Polizia Locale e Carabinieri.