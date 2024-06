Riceviamo e pubblichiamo:

“Volevo ringraziare pubblicamente chi, nella giornata di giovedì 6 giugno, ha bocciato l'auto di mia figlia ed è scappato! La vettura era stata regolarmente parcheggiata in centro a Biella (zona via Bertodano - via Cernaia) al mattino, per recarsi al lavoro. La sera le condizioni del veicolo erano quelle in foto… Mi auguro che questa ‘persona’ abbia qualche rimorso e che possa evitare di perpetrare certi atti di inciviltà assoluta…”