“Buono Domiciliarità” c'è tempo fino al 5 luglio per presentare domanda

La Regione Piemonte ha riaperto i termini per lo scorrimento delle graduatorie del “Buono Domiciliarità” relativamente alle domande già ammesse a bando nel 2023 ma non finanziate per carenza di risorse.

C’è tempo fino al prossimo 5 luglio per confermare e integrare i requisiti di ammissione e il proprio interesse accedendo al sito www.sceltasociale.it tramite SPID o Carda d’Identità Elettronica (CIE).

Al momento del nuovo invio della domanda, tutti i beneficiari dovranno dichiarare di essere già in possesso dell’attestazione ISEE 2024. L’attestazione dev’essere rilasciata da INPS (N.B.: non solo richiesta) prima dell’invio della domanda: in caso contrario la domanda non sarà ammessa.

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile consultare:

- testo dell’Avviso sintesi della misura e FAQ (buono domiciliarità):clicca su: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/buono-domiciliarieta-scorrimento-graduatorie-soggetti-ammessi-non-finanziati

oppure contattare:

- mail Regione Piemonte: sceltasociale@regione.piemonte.it

- numero verde Regione Piemonte (ore 8-18): 800 333 444 (da telefono fisso) 011 08 24 222 (da telefono mobile e dall'estero) e Sportelli URP Regione Piemonte presenti sul territorio

- per assistenza informatica compilare il format al seguente link: https://www.sceltasociale.it/#/assistenza