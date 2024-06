Ponderano, istruzioni per le iscrizioni al servizio mensa scolastica

In vista dell'inizio dell'anno scolastico 2024/25 le famiglie dei nuovi iscritti devono procedere all’iscrizione entro il 31/08/2024.

PER LE NUOVE ISCRIZIONI : le iscrizioni devono essere effettuate via mail all’indirizzo residenzazanetto@cmservicesrl.it.

PER GLI ALUNNI GIA’ ISCRITTI : in caso si decidesse di interrompere il servizio o di cambiare scuola, è NECESSARIO comunicarlo via mail all’indirizzo residenzazanetto@cmservicesrl.it (in mancanza, l'APP continuerebbe a registrare le presenze e i pasti, anche se non usufruiti, sarebbero addebitati).