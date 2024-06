Regionali Piemonte, Pichetto: "Congratulazioni a Cirio, successo con forte affermazione FI"

“Mi congratulo con il Presidente Cirio, riconfermato con merito alla guida del Piemonte. È motivo di soddisfazione per tutta la comunità politica di Forza Italia in Regione, di cui mi onoro di far parte dal 1994, sapere di aver contribuito al suo successo con una forte affermazione in termini numerici. Si dà così continuità a un ottimo lavoro svolto rilanciando l’azione amministrativa, nell’interesse dei piemontesi”.

Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.