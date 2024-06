I primi dati veri sono quelli relativi a pochissime sezioni, ma confermano i sondaggi della vigilia e gli exit pool di domenica sera. Alberto Cirio, candidato del centrodestra, va verso la riconferma come governatore del Piemonte.

I primi dati lo indicano al 65,3%, mentre la candidata del centrosinistra Gianna Pentenero non arriva al 27%. Sarah Disabato del M5S si ferma al 5,06, le briciole per gli altri due candidati presidenti: 0,92% per Alberto Costanzo e 1,47% per Francesca Frediani.