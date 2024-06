A Ponderano è stato confermato sindaco Roberto Locca: "Posso portare a termine i tanti lavori iniziati"

E' entusiasta il sindaco Roberto Locca che è stato riconfermato sindaco a Ponderano.

"Sono davvero contento perchè posso portare a termine tutti i progetti che ho iniziato. - dichiara - Abbiamo davvero tante cose in ballo, e mi sarebbe spiaciuto se non fossi stato riconfermato perchè chi avrebbe preso il mio posto avrebbe trovato tutto già pronto. Ora non resta che rimboccarci le maniche e continuare a lavorare. Giusto domani iniziano i lavori di messa in sicurezza nelle scuole, e poi metterò un po' di ordine nel palazzo comunale, mancano dipendenti e quelli che sono lavorando duramente".

Locca è stato eletto con il 51,16% dei voti (925), contro il 48,84% del candidato Marco Romano con la lista Nuova Ponderano Merita. In tutto 36 schede nulle e 33 bianche.