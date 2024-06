Diga in Valsessera: quali conseguenze? A Biella l’incontro pubblico.

È stata organizzata da Custodiamo la Valsessera, in collaborazione con il Circolo Tavo Burat e Confluenza sul tema delle dighe, la conferenza “Diga in Valsessera: quali conseguenze?” cercherà di illustrare gli impatti ambientali e idromorfologici di queste opere; impatti che sovente non giustificano gli enormi costi pubblici, a fronte di modesti - a volte irrilevanti - risultati irrigui ed energetici conseguibili.