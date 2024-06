Alla scoperta delle opere di Giovanni Antonio Cucchi, ecco il programma della giornata

Il Museo del Territorio Biellese, in collaborazione con la Rete Museale Biellese, prosegue il ciclo di visite guidate.

Dopo la rassegna “Musei in rete”, sabato 15 giugno sarà la volta di un percorso intitolato “Pittura barocca tra Biella e Valle Cervo”, alla scoperta delle opere di Giovanni Antonio Cucchi, pittore nativo di Gliondini, fraz. di Campiglia Cervo, divenuto poi uno dei più prolifici pittori decorativi attivi in Lombardia.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 10 presso il Museo del Territorio Biellese, quindi il trasferimento con un servizio di navetta gratuita presso il Santuario di San Giovanni d’Andorno dove sono conservate altre opere del Cucchi.

Nel pomeriggio si proseguirà a piedi fino alla frazione Gliondini per visitare l’Oratorio di San Mauro e nel pomeriggio sarà nuovamente messa a disposizione la navetta per il rientro a Biella, fissato per le ore 16.30.

La partecipazione all’evento è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro giovedì 13 giugno 2024 (massimo 25 persone). Per partecipare è richiesto abbigliamento e calzature adatte a camminare in ambiente montano.

In caso di maltempo l’uscita sarà annullata e riprogrammata.

Info e prenotazioni: 015 2529345 - museo@comune.biella.it