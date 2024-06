Mongrando: vandali sfondano il finestrino dell'auto della candidata Simona Coda

Mentre in paese si festeggiava San Michele, in via per Netro ignoti hanno preso di mira l'auto di Simona Coda, candidata alle regionali di Fratelli d'Italia e a sostegno di Michele Teagno, sfidante del sindaco Antonio Filoni, sfondandogli un finestrino.

Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri, e a dare notizia del fatto è stata la stessa candidata sui social che invita i responsabili a farsi avanti: "Ieri sera, nei pressi della festa di San Michele a Mongrando, qualcuno ha sfondato il finestrino della mia macchina, una Clio rossa. Oggi abbiamo visionato le videocamere di sorveglianza della zona che hanno ripreso quello che é successo. Se i diretti interessati si faranno vivi entro domani, chiedendo almeno scusa per il pessimo gesto, soprassiederò nello sporgere denuncia. In caso contrario procederò nelle sedi competenti. Vi aspetto coraggiosi!!"