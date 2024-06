Maxi tamponamento sul Ponte della Tangenziale, diverse auto coinvolte: traffico in tilt (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Lunghe code e traffico in tilt sul Ponte della Tangenziale di Biella per un incidente stradale. È successo stamattina, intorno alle 9: stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero rimaste coinvolte 6 auto in un tamponamento. Sul posto gli agenti della Polizia Locale.