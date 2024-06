Cossato: furto d'auto in via Pratobello

Ha parcheggiato l'auto nei pressi di via Pratobello intorno alle 18,45, ma quando è tornato verso le 23 non l'ha più trovata

E successo in questi giorni a Cossato. Il proprietario del mezzo è un uomo di 50 anni residente in Valdilana, che non appena si è accorto dell'accaduto ha chiamato i Carabinieri e ha denunciato il furto.