Verrone, la dedica di un gruppo di genitori alle maestre dell'asilo: "Siete una squadra fantastica"

Questa che segue è la dedica che un gruppo di genitori dei bimbi dell'ultimo anno ha fatto alle maestre della scuola dell'infanzia di Verrone, martedì scorso 28 maggio, in occasione dello spettacolino di fine anno scolastico.

"Sono trascorsi 3 anni, da quando i nostri piccoli sono entrati a fare parte di questa realtà scolastica…e adesso che siamo quasi giunti al traguardo, porteremo con noi una valigia piena di ricordi e, ricca di esperienze, che giorno dopo giorno hanno fatto crescere i nostri bambini.

Sono cambiate tante cose.

In questi anni hanno giocato, gridato, pianto, gioito e più che imparato, sperimentato….con il corpo, la mente, la pancia e lo spirito.

In questo giorno particolare, che nessuno fin’ora aveva considerato, quello del nodo alla gola, della pelle d’oca, quello dei saluti e degli abbracci, delle lacrime non trattenute, a noi genitori non resta che dire, grazie.

Grazie per la pazienza e la disponibilità che ci avete sempre manifestato.

Grazie per aver loro insegnato a condividere, tollerare ed aver rispetto.

Grazie perché i nostri bambini hanno trovato in tutte voi, persone attente ed affettuose.

Grazie perché li avete fatti sentire a casa, amati, capiti.

Grazie perché li avete sostenuti nell’esprimersi.

Grazie perché ogni giorno avete provato a creare un equilibrio tra voi e loro e, loro ed il mondo.

In tutto questo, noi genitori siamo onorati di avervi affidato i nostri figli, ed anche se oggi il filo che vi lega bisogna lasciarlo andare perché, come quello di un aquilone, c’è un vento più forte che li chiama e che li spingerà lontano….vi chiediamo di continuare a sentirli come i vostri bambini, quando li incontrerete cresciuti.

Il momento dei saluti è quasi arrivato, ma sta volta suonerà strano…negli anni eravamo abituati a fine scuola a salutarci con “buona estate, ci vediamo a settembre”, ma quest’anno i saluti ci fanno sentire un po’ sottotono.

Siete una squadra fantastica che ha guidato amorevolmente e professionalmente i nostri bambini nelle loro fasi di crescita.

Grazie a tutte le maestre : Stefania, Maria Franca, Maria Cristina, Maria Carmen e Anna.

Grazie infinite anche a Raffaella e Lucia, che ogni giorno avete coccolato i nostri cuccioli e, li avete accolti con il sorriso, anche e soprattutto in quegli anni, dove l’ingresso non era dei più facili".

Grazie di cuore a tutti, da noi genitori"