Riascoltati per voi: The Cranberries - No Need to Argue (1994).

La voce fragile, delicata e distintiva della compianta Dolores O'Riordan è il punto di riferimento di questo disco, è lei al centro di tutto: attraverso la sua capacità di passare da momenti di dolcezza ad altri più intensi e graffianti, riesce a rendere ogni canzone un'esperienza emotiva unica. Dolores ti cattura l'attenzione fin dalle prime note, ti trasmette una gamma incredibile di sentimenti attraverso le sue espressioni vocali. L'album è impreziosito dalla combinazione di suoni rock alternativi e melodie dolci, il cui risultato è un'esperienza musicale indimenticabile.

"No Need to Argue” è un capolavoro intriso di emozioni e potenza musicale, senza ombra di dubbio lo considero uno dei loro lavori più interessanti. All’interno dell’album si possono ascoltare alcuni dei loro brani più famosi, tra i miei preferiti vi cito: “Zombie", una potente canzone di denuncia contro la violenza e la guerra, diventato negli anni un vero e proprio inno contro le ostilità; "Ode to My Family”, una dolce ballata che parla di nostalgia e rimpianto; "Twenty One”, un’altra ballata romantica, tanto bella allora quanto oggi, si percepiscono atmosfere simili al classico di Cyndi Lauper, "Time After Time”; per concludere vi cito anche la stupenda title track "No Need to Argue”: la voce di Dolores O'Riordan e l'accompagnamento dell’organo sono da brividi. Mentre "Ridiculous Thoughts" e "I Can't Be with You" aggiungono un tocco di energia e ritmo al disco.

"No Need to Argue”, nonostante sia pervaso da atmosfere piuttosto tristi, a mio modesto parere è un capolavoro del rock alternativo degli anni ’90, anzi, vi garantisco che è un album che continua a rimanere attuale e coinvolgente anche a distanza di tanti anni dalla sua uscita, una pietra miliare nella storia del rock alternativo. A questo punto, un ascolto è d’obbligo, vero? Non ve ne pentirete!

Voto: 9

Tracce:

1) Ode to My Family – 4:30

2) I Can't Be with You – 3:07

3) Twenty One – 3:08

4) Zombie – 5:06

5) Empty – 3:26

6) Everything I Said – 3:53

7) The Icicle Melts – 2:54

8) Disappointment – 4:14

9) Ridiculous Thoughts – 4:31

10) Dreaming My Dreams – 3:37

11) Yeat's Grave – 3:0

12) Daffodil Lament – 6:09

13) No Need to Argue – 2:56

Durata: 50 minuti.

Formazione:

Dolores O'Riordan (voce, chitarra elettrica e acustica, tastiera), Noel Hogan (chitarra elettrica e acustica), Mike Hogan (basso elettrico) e Fergal Lawler (batteria, percussioni).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “No Need To Argue” ma anche dei The Cranberries e della loro musica.

Al prossimo riascolto…