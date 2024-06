Casapinta: auto finisce fuori strada e centra una tubatura del gas, FOTO Davide Finatti per newsbiella.it

Incidente a Casapinta: un'auto intorno alle 19 di oggi domenica 9 giugno è finita fuori strada e ha finito la sua corsa contro il palo della luce.

Sul posto al momento ci sono i Vigili del Fuoco perchè dove c'è il palo della luce si trovano anche dei condotti del gas e le squadre lo hanno messo in sicurezza in attesa dei tecnici per la sua riparazione.

Sul luogo dell'incidente ci sono anche i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e il 118 che ha provveduto a medicare sul posto un occupante del mezzo.