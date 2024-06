Biella, la segnalazione di un lettore: “A Chiavazza un cartello pericolante” FOTO

Durante la serata di ieri, sabato 8 giugno, un lettore ha segnalato le condizioni di un cartello stradale che, a causa del logorio alla base, rischia di finire sulla strada: “Ormai da tempo presentava segni evidenti di ruggine nella parte sottostante, sporgeva leggermente sulla carreggiata, ma ora minaccia di cadere da un momento all’altro. Tempo fa è stato riposizionato, ma senza badare al danno strutturale”. dichiara il residente.

“Il segnale di Stop pericolante all’incrocio fra via Lorenzo Cucco e via Edmondo de Amicis, rappresenta un pericolo per i passanti e gli automobilisti in transito, occorre porre subito rimedio”.

Pertanto, si invita i cittadini a prestare maggiore attenzione in prossimità dell’incrocio, per evitare il potenziale pericolo.