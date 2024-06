Note, Parole e Futuro al Talkoncerto di piazzoperosi: gli appuntamenti in programma.

I talkoncerti di piazzoperosi, nati nel 2013, offrono una combinazione unica di musica e attualità.

Ogni anno grandi personalità del mondo culturale, politico, economico e scientifico, si interrogano su un tema differente e sulla capacità del mondo artistico di incidere sulle sfide globali confrontandosi su temi di ampia portata, inclusi quegli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU che la Fondazione Perosi ha individuato.

I protagonisti sono scrittori, giornalisti, politici, artisti ed intellettuali come Andrea Vitali, Pietrangelo Buttafuoco, Roberto Cotroneo, Gad Lerner, Mario Calabresi, Sandro Cappelletto, Alberto Sinigaglia, Giorgio Caponetti, Paolo Isotta, Paolo Gallarati, Domenico Quirico, Edoardo Raspelli, Gianni Vernetti, Gilberto Pichetto-Fratin, Domenico Siniscalco, Gianluca Susta, Ugo Nespolo e molti altri.

Eventi che rappresentano un’occasione di scambio culturale ma anche di intrattenimento, offrendo la possibilità di fare rete e creare connessioni tra persone provenienti da diverse realtà.

Unico nel suo genere, piazzoperosi, ha un filo conduttore: la musica.





Mercoledì - 12 giugno 2024 | h. 18.30

"Bisogna sempre avere un mappamondo sulla scrivania. Pensare locale e agire globale"

dice l'imprenditore Natale Oscar Farinetti, detto Oscar. Nato ad Alba, capitale delle Langhe, nel 1954, comincia nel 1978 a lavorare con il padre nel supermercato Unieuro. A metà degli anni Ottanta, trasforma Unieuro in centri specializzati in elettronica di consumo. Nel 2002 vende la catena Unieuro per tornare alla tradizione di famiglia, il cibo. Fonda Eataly, che oggi è la più importante realtà mondiale per l’alta qualità enogastronomia italiana. Ha scritto Coccodè (Giunti, 2009), 7 mosse per l'Italia (Giunti, 2011), Storie di Coraggio (Mondadori, 2013), Mangia con il pane (Mondadori, 2015) e... 10 mosse per affrontare il futuro. Una vita nuova attraverso il piacere e la bellezza.

Intervistato da Arnaldo Cartotto a #piazzoperosi racconterà una potente variazione sul tema delle «ricette per il successo», rinnovandolo e arricchendolo per creare una sinfonia di storie e Storia, la sola capace di ispirarci e muoverci all’azione e al cambiamento.

La musica... il sale di piazzo perosi next art, sarà affidata al giovane violinista Leonardo Vasile

Leonardo Vasile è nato nel 2002 a Monaco, in Germania. Fin da giovane, a soli 4 anni, ha iniziato a suonare il violino con suo padre, che è violinista dell'Orchestre de la Suisse Romande. Successivamente, ha proseguito i suoi studi al Conservatorio di musica di Ginevra, dove ha studiato con Oleg Kaskiv. Nel 2020 è stato ammesso nella classe di Sergey Ostrovsky alla Haute École de Musique di Ginevra, dove ha conseguito la laurea tre anni dopo. Attualmente sta frequentando la classe di Natalia Prishepenko presso la Scuola Superiore di Musica Carl Maria von Weber di Dresda, in Germania, per il Master. Nel 2023 ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il 1° premio alla Borsa di studio Marescotti a giugno e il premio al Concorso Internazionale di Violino Marie Cantagrill in Francia il mese successivo. Dal mese di ottobre, studia all'Accademia Perosi con la violinista e insegnante Silvia Marcovici.

Il libro è un ponte che unisce il passato e il futuro in un mondo incerto e competitivo. Oscar Farinetti si rivolge a Leonardo Da Vinci come interlocutore ideale per dare autorevolezza ai suoi dieci consigli su come progettare il futuro giorno per giorno. Attraverso storie di personaggi come i giovani del Maggio '68, Marilyn Monroe, Che Guevara, Andy Warhol e Miles Davis, l'autore riflette sul cibo come elemento che unisce tradizione e innovazione. Le dieci mosse proposte da Farinetti sono passi di una costruzione che richiede un'intelligenza collettiva e una profonda cultura condivisa. Con esperienza, passione, talento e ironia, l'autore crea una potente variazione sul tema delle "ricette per il successo", ispirando all'azione e al cambiamento.

Piazzo Perosi next-art | Oscar Farinetti in dialogo con Arnaldo Cartotto | Leonardo Vasile (violino)

Biella - Terrazza Palazzo Gromo Losa

Data: 12-06-2024

Ore: 18:30

Intero: 2.00 €

Prenotazioni qui: www.accademiaperosi.org

Venerdì - 14 giugno 2024 | h. 20.45

“La Primissima viola della Scala di Milano, un grande!”

Così Zubin Metha ha definito il violista Danilo Rossi, celebrato in tutto il mondo. Al Perosi sarà in concerto con Stefano Bezziccheri, il pianista col quale ha realizzato 6 CD/DVD con tutto il grande repertorio per viola e pianoforte.

"Non basterebbero una parola o un aggettivo per descrivere un gigante della musica, sia in termini letterali che figurati, come Danilo Rossi. Da poco più che bambino fino all’età adulta, Danilo ha messo l’applicazione, l’umiltà, la determinazione al servizio della musica e dello strumento che ha fatto di lui uno dei più grandi e talentuosi interpreti al mondo: la viola."

Comincia così il libro "Viola d'amore" (Baldini+Castoldi), sul violista Danilo Rossi a cura di Paola Zonca, uscito a gennaio.

Il concerto

Il concerto di musica da camera che si terrà venerdì sera l'Accademia Perosi con Danilo Rossi e Stefano Bezziccheri propporrà un programma dedicato ai grandi compositori. Tra le opere in programma: Mikhail Glinka, Robert Schumann, Nino Rota e Johannes Brahms.

Mikhail Glinka, considerato il padre della musica russa moderna, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale del suo paese. La sua Sonata per viola e pianoforte è un capolavoro che dimostra la sua abilità nel comporre per strumenti solisti. Robert Schumann, compositore romantico tedesco, ha scritto opere significative per viola e pianoforte, come l'Adagio e allegro op. 70, che mostrano la sensibilità e la profondità emotiva tipiche della sua musica.

Nino Rota, celebre per le sue colonne sonore per film di fama mondiale, ha composto anche musica da camera di grande bellezza e raffinatezza. Il suo Intermezzo per viola e pianoforte è un esempio di come abbia saputo combinare melodie incantevoli con armonie suggestive. Infine, Johannes Brahms con la Sonata in fa minore op. 120 n. 1 per clarinetto (o viola) e pianoforte. Una delle ultime composizioni cameristiche del musicista. Nell''op. 120, come avviene per tutta l'opera ultima di Brahms, il carattere dominante è quello intimo, malinconico, poetico, mentre non viene mai meno un senso costruttivo e formale mantenuto con lucidità.

Danilo Rossi, allievo di importanti Maestri di viola e musica da camera, ha avuto una brillante carriera che lo ha portato a esibirsi nei più importanti Teatri e Sale da Concerto del mondo. La sua versatilità musicale lo ha portato a collaborare con artisti di diversi generi, dimostrando come la musica possa superare ogni barriera.

Da sempre aperto alle più diverse esperienze, ha al suo attivo numerosi incontri con attori, scrittori, poeti che lo hanno portato ad esibirsi negli ambienti più diversi: dalle carceri ai boschi del Trentino, dalle paludi dello Sri Lanka ai Teatri Off delle periferie.

Il concerto di venerdì sera sarà un'occasione unica per apprezzare la bellezza e la varietà della musica per viola e pianoforte.

Danilo Rossi - Stefano Bezziccheri

Duo viola e pianoforte

Biella - Sala Concerti dell'Accademia Perosi

Data: 14-06-2024

Ore: 20:45

Intero: 15.00 €

Under 27: 10.00 €

Under 13: 5.00 €