Elezioni a Biella: molte persone si dirigono alla Pietro Micca, ma il seggio è alla San Francesco.

Sono in molte le persone che in occasione delle elezioni si dirigono presso il seggio della Scuola Primaria Pietro Micca, a Biella: queste le segnalazioni di alcuni lettori, che nelle ultime ore hanno riscontrato un via vai di persone che si apprestavano a votare.

Come dichiarato e confermato dal Comune, però, le sezioni elettorali dalla n° 1 alla n° 5 si trovano alla sede dell’Istituto San Francesco. Gli elettori dovranno quindi recarsi in Piazza Martiri, 12, per le Elezioni Europee, Regionali e Amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 ed eventuale ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024.

“Attualmente davanti all’edificio è presente un cantiere – dichiarano al centralino del Comune – Nelle scorse settimane sono stati apposti diversi cartelli che indicano la corretta sede elettorale e risulta difficile pensare che non siano visibili. Inoltre è da tempo che abbiamo diffuso la segnalazione” concludono.

Attualmente l'edificio è oggetto di lavori di riqualificazione relativi al PNRR, che si protrarranno fino a data da destinarsi. Si ricorda che la nuova sede risulta priva di barriere architettoniche e presenta tutte le condizioni atte a garantire la sicura individuazione stradale, la possibilità di sosta dei mezzi dell'utenza e l'accesso ai locali ospitanti i seggi elettorali, compresi veicoli e dispositivi sanitari al seguito delle persone diversamente abili.