Biella: Moto impatta contro un'auto, ragazzo ferito

Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'incidente di poco fa, avvenuto poco prima delle 12.30, a Biella in via Rosselli all'altezza di via Piemonte, che ha coinvolto una moto e un'auto. Sul posto il ragazzo ferito è stato assistito dapprima dai passanti che hanno immediatamente chiamato l'ambulanza e si sono prestati a regolare il traffico intenso in quel tratto di strada. I sanitari del 118 giunti sul luogo del sinistro hanno prestato sul posto i primi soccorsi per procedere poi al trasporto in ospedale del giovane.

Seguiranno aggiornamenti