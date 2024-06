Zumaglia, dal Comune il bonus centro estivo

Il Comune di Zumaglia ha pubblicato un bando per l’assegnazione del Bonus Comunale Centri Estivi 2024, che consiste in un contributo economico una tantum per sostenere le famiglie i cui figli parteciperanno ai centri estiv, e che frequentano scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Le domande devono presentata on line accedendo al sito del Comune (nella sezione servizi e pagamenti on-line) dalle 9 di lunedì 10 giugno alle 18 del 15 settembre.



Il bando ed il modulo di presentazione della domanda sono pubblicati al link https://www.comune.zumaglia.bi.it/Dettaglionews?IDNews=311501 .