Borriana, dal Comune assistenza per il voucher scuola - Foto archivio newsbiella.it

Il Comune di Borriana è a disposizione della cittadinanza per la compilazione delle domande per il voucher scuola 2024/25, il buono virtuale per gli acquisti relativi al diritto allo studio.

I voucher sono di due tiplogie, non cumulabili tra loro: “iscrizione e frequenza” da utilizzare nelle scuole paritarie primarie o secondarie di primo e secondo grado; libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dal piano dell’offerta formativa, trasporti.

Le domande si possono presentare fino alle 12 del 28 giugno. Gli uffici comunali sono a disposizione su appuntamento scrivendo mail sindaco@comuneborriana.info oppure telefonando al 3388481492.

Informazioni anche ai link:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2024-2025

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/presentazione-delle-domande-fino-al-28-giugno?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1zD7otZ6Dp9wta2mzPbeQgoqMpy0xhRQHaDPfU14HteTmx7COekqdweTY_aem_AfdM_PwhnA4Lax8FCkPdDlsgeN7lwnDZWay3Xt8G-9BhtwiRfiQ6JOvC8hBIvTTmdFxI8YXUdGx2xFp4Yl5dH6ef