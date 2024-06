Elezioni, tessera elettorale: a Vigliano aperture straordinarie degli uffici per il rilascio

Sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, i seggi elettorali sono aperti per le elezioni europee, regionali e comunali.

Gli elettori devono presentarsi al seggio con la tessera elettorale ed un documento di identificazione (la ricevuta della Carta d'identità elettronica consente l'identificazione).

Per il rilascio delle tessere elettorali o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento, furto dell’originale o di esaurimento degli spazi, l'ufficio elettorale del comune di Vigliano Biellese, oltre ai consueti orari, sarà aperto in via straordinaria: sabato 8 giugno, dalle 9 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23.

Ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, sarà consegnato all’elettore un attestato sostitutivo della tessera ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Per informazioni: tel. 015512041 mailto: demografico@vigliano.info