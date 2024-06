In eBike da Mongrando verso Sordevolo attraverso il Tracciolino....divertentissimo, FOTO

Entriamo dalla porta classica di Mongrando. Tutta la prima parte è parecchio bagnata con ostacoli (piante a terra) che rendono il tracciato meno piacevole del solito. Optiamo per un percorso che ci porti rapidamente in cresta quindi ci dirigiamo verso Torrazzo e proseguiamo il tagliafuoco parallelo al Toboga, almeno fino a quando i due percorsi non si uniscono.