L’appello al voto di Sarah Di Sabato, candidata alla presidenza della Regione Piemonte (Video)

Sarah Di Sabato, è in corsa nelle elezioni dell’8 e 9 giugno per il rinnovo del consiglio regionale candidata alla presidenza della Regione Piemonte per il Movimento 5 Stelle .

“Il programma del Movimento 5 Stelle parla di diritti - è l’appello al voto di Sarah Di Sabato - diritti che spesso nella nostra regione non sono garantiti. Penso al diritto alla salute e alle difficoltà che i cittadini vivono nel prenotare una visita o nell’accedere alle cure. Tutto questo a causa delle liste d’attesa chilometriche, alle privatizzazioni e alle difficoltà di prenotazione al CUP. C’è il diritto al lavoro: tantissimi lavoratori e lavoratrici rischiano di perdere il proprio impiego a causa delle delocalizzazioni e delle chiusure. Noi a quei lavoratori dobbiamo garantire un sostegno. E poi c’è il diritto allo studio: spesso le borse non arrivano e nemmeno i voucher scuola per i giovani e le famiglie. C’è una regione a cui dobbiamo guardare per la qualità della vita, dobbiamo investire in politiche strutturali per il miglioramento della qualità dell’aria e soprattutto per andare a ridefinire quelle che sono le aperture delle ferrovie sospese, una ferita che taglia il territorio in due: territori di serie A, territori di serie B."

"Noi quei diritti - prosegue Di Sabato - vogliamo continuare a garantirli. Vogliamo avviare un vero e proprio piano di rilancio della sanità pubblica, partendo dalle assunzioni di personale sanitario e dalla reinternalizzazione di servizi importanti come il CUP. Vogliamo dare una risposta anche a quei cittadini e a quelle famiglie che hanno dei non autosufficienti a carico e che vorrebbero rafforzate le loro cure a domicilio, trasformando la casa in un luogo di cura. Dobbiamo riattivare le linee sospese e investire sulle spese del costo del trasporto pubblico locale. Dobbiamo, infine, garantire le borse di studio e i voucher a tutte quelle persone che ne hanno diritto. Se tu pensi che questi diritti debbano essere garantiti l’8 e il 9 giugno, vota Movimento 5 Stelle e scrivi Di Sabato”.