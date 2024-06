L’appello al voto di Gianna Pentenero, candidata alla presidenza della Regione Piemonte (Video)

Gianna Pentenero, candidata alla presidenza della Regione Piemonte nelle elezioni dell’8 e 9 giugno per il rinnovo del consiglio regionale.

È a capo della coalizione di centrosinistra composta da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Piemonte Ambientalista solidale, Stati Uniti d’Europa e Lista Pentenero.

“Vi chiediamo di andare a votare - è l’appello al voto di- Di votare perché si possa cambiare pagina, si possa finalmente riorganizzare la nostra sanità, ridurre le liste d’attesa e rispondere alle esigenze di una sanità pubblica per tutti. Vi chiediamo di andare a votare perché abbiamo bisogno di trasporti che siano più sostenibili. Perché ci sia la possibilità per le nostre imprese di potersi sviluppare, di crescere, di offrire posti di lavoro. Perché ci sia all’interno delle nostre scuole la possibilità di accogliere tutti i bambini e le bambine che vivono in Piemonte. Vi chiediamo di partecipare, perché partecipare vuol dire essere protagonisti nel governo della nostra Regione, vuol dire condividere obiettivi importanti e soprattutto vi chiedo di votare una donna come presidente della Regione Piemonte”.