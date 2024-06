Elezioni Europee, l’impegno di Fabio Pizzul: 'Costruiamo insieme un’Europa capace di essere il nostro Bene Comune'

Sabato 8 e domenica 9 giugno si voterà alle Elezioni Europee e, come forse saprete, sono candidato nella lista del Partito Democratico della Circoscrizione Nord-Ovest che comprende Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Oggi più che mai, l'Europa e il Mondo intero sono di fronte a sfide cruciali: la difesa dei diritti umani e sociali; la promozione della pace e della sicurezza internazionale; uno sviluppo economico equo che affronti la transizione ecologica e digitale senza lasciar indietro nessuno e senza scaricare costi su cittadini e imprese; la tutela della dignità del lavoro e della sua remunerazione; l’accessibilità ad un sistema sanitario universalistico e gratuito. Sfide che richiedono un rinnovato e un ancor più determinato impegno da parte di tutti, oltre ad una maggiore responsabilità e concretezza da parte dell’Unione Europea.

Ho scelto di candidarmi alle Elezioni Europee per il Partito Democratico perché sono convinto che occorra rinnovare e rafforzare l’Unione Europea. Solo un’Europa capace di ritrovare le sue radici culturali e spirituali, di ridare forza e vigore all’ambizione di costruire la pace tra le nazioni, di dar vita a una società solidale e sostenibile, può essere all’altezza di questo tempo della Storia.

Mi impegnerò per questo, forte della mia esperienza maturata in Consiglio regionale della Lombardia (dal 2010 al 2023), della mia storia associativa nel mondo cattolico - tra l’altro come presidente dell’Azione Cattolica di Milano dal 2002 al 2008 - e del mio percorso professionale (sono giornalista professionista dal 1994 e lavoro per Radio Marconi).

Se volete maggiori informazioni su di me o volete "interrogarmi" con l'Intelligenza artificiale, potete far riferimento al mio sito internet www.fabiopizzul.it .

Vi ho raggiunto con questo messaggio per farvi considerare l’ipotesi di sostenermi con il voto alle Elezioni Europee di sabato e domenica per costruire assieme un’Europa capace di essere realmente il nostro Bene Comune. Potete farlo barrando il simbolo PD e scrivendo PIZZUL sulla scheda.