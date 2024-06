Arte, musica e divertimento: gli studenti biellesi accolgono l'estate con la GDA FOTO e VIDEO

La Giornata Dell’Arte è un must per gli studenti biellesi, che festeggiano la fine dell’anno scolastico, accogliendo l’estate con musica, arte e divertimento.

Questa mattina il corteo ha sfilato davanti alle scuole di Biella, scortando i partecipanti presso cittadellarte, per proseguire la giornata in compagnia. Centinaia di studenti, fra pomeriggio e sera, si riverseranno nel parcheggio e nel cortile interno della struttura, per partecipare alle attività organizzate dalle numerose associazioni biellesi: promuovere la socialità attraverso laboratori artistico-culturali è solo una delle possibilità. Il torneo di calcio saponato e la musica accompagneranno i ragazzi per tutto l’arco della giornata, per concludere col DJ set, che inizierà alle ore 21.00, per proseguire fino all’1.30.

Durante la mattinata gli studenti hanno avuto la possibilità di pranzare nell’area apposita, munita di spazio bar, nell’attesa dei compagni.

Di seguito il programma:

- Dalle ore 14:30 alle ore 18:00 attività socio-culturali nel cortile interno di Cittadellarte:

- Corner dedicato a “Fashion Revolution Italia”, in collaborazione con Fashion B.E.S.T Cittadellarte e gli studenti di Accademia UNIDEE.

- “Swap party”, area di scambio di vestiti gestito dagli studenti per sensibilizzare al riutilizzo dei capi di abbigliamento.

- “Lavagna dei favori”, progetto che mette al centro la solidarietà e la generosità tra le persone, scambiando tempo e favori tra studenti.

- Spazio PhotoShooting a tema GDA24.

- Creazione di un’opera d’arte tessile condivisa dagli studenti per mettere al centro i Diritti dei Lavoratori in campo tessile.

- Punto di ritiro di vestiti usati in collaborazione con Humana Vintage.

- Apertura dell’Universario di Fondazione Pistoletto e proiezione del documentario “Junk-Armadi pieni” con protagonista Matteo Ward.

- Dalle ore 14:30 fino alle 18:00 presso lo spazio dinanzi al Concept torneo di calcio saponato con struttura apposita allestita.

- Dalle ore 14:30 alle ore 18:00 esibizioni di danza presso lo spazio del Concept in collaborazione con l’Opificio dell’Arte e Carola Balocco con “DanceSoul Project”.

- Dalle ore 14:30 alle ore 19:00 area musica e dj set nel parcheggio ovale / Dj Perry + 2 collaboratori.

- Dalle ore 21:00-1:30 - Concept

- Servizio di cocktail bar gestito da Walhalla in Tour.

- Dalle ore 21:00 / Dj set by D Perry.

- Dalle 22:00 – 22:30 / Esibizione live di Ansia (cantautrice) con Dj Perry;

- Dalle 22:30 – 00.00 / Dj set by Dj Perry.

- Dalle ore 00:00 – 00:30 / Mure

- Dalle ore 00:30 – 1:30 / Dj set by Dj Perry