Nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno, intorno alle 00:30, un motociclista di 71 anni ha perso il controllo del suo veicolo, schiantandosi alla rotonda del centro commerciale Risparmione. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente.

Il personale del 118 è intervenuto prontamente sul luogo, ma purtroppo per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dell'incidente.