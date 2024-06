Biella, scontro frontale tra due auto in via Ogliaro: due feriti

Incidente frontale a Biella tra due auto. È successo in via Ogliaro nella serata del 5 giugno: stando alle prime informazioni raccolte, i due conducenti, uomo e donna, sono rimasti feriti nell'impatto e, una volta assistiti dal personale sanitario del 118, sono stati trasportati al Pronto Soccorso. Uno in codice verde, l'altro in giallo.

Sul posto anche gli agenti della Volanti di Polizia per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica esatta dell'accaduto.