È di un ferito il bilancio dell'incidente stradale, avvenuto intorno alle 17.45 di oggi, 7 giugno, al semaforo del Tribunale di Biella.

A scontrarsi, per cause da accertare, un'auto condotta da una 76enne e un motorino, con a bordo un uomo di 53 anni. Proprio quest'ultimo è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 al Pronto Soccorso in codice verde.

Sul posto anche gli agenti di Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.