Giornata Ambiente Oceani, a Viverone raccolta rifiuti lungo e dentro il lago

Per celebrare la Giornata dell’Ambiente e degli Oceani, domenica 9 giugno a Viverone si terrà una passeggiata ecologica, organizzata da Carolina Lanatà per l’associazione Plastic Free Onlus, durante la quale i partecipanti raccoglieranno i rifiuti lungo le rive del lago.

In parallelo, sia al mattino che al pomeriggio, l'associazione Trivero Sub effettuerà immersioni per recuperare i rifiuti sommersi nelle acque. “L'iniziativa – dicono gli organizzatori - mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di preservare gli ambienti acquatici e promuovere comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente. È importante venire con guanti spessi adatti per la raccolta. Unisciti a noi in questa giornata dedicata alla salvaguardia del nostro prezioso ecosistema lacustre”.

La partecipazione è aperta a tutti: obbligatoria l’iscrizione al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/7902/9-giu-viverone

Il ritrovo è alle 14 in Viale Lungo Lago 19 (alla fine della strada cubettata, nei pressi della fontana).

Referenti organizzatori: Carolina Lanatà 3534151608; Chiara Canatone 3408495115; Stefania Montarolo 3387491645 .