Pattinaggio, doppio Oro a Torino per Susanna Rocchetti

Mentre lo staff Bi Roller è alle prese con i grandi preparativi per la gara di pattinaggio che si svolgerà a Bielmonte sabato 15 giugno, si festeggiano i successi del trofeo Samuele Giaccaglia di Torino nello scorso weekend del 1 e 2 giugno scorsi alla pista della Colletta di Torino.

Nei due giorni si sono cimentati gli atleti di tutte le categorie, accompagnati dalle allenatrici Federica Ugliengo per i più grandi e Martina Loss Robin per i piccoli. Sabato, trionfo per Susanna Rocchetti, Junior, prima in entrambe le gare nelle quali ha corso: giro sprint e 5000 metri a punti. Dopo di lei il fratello Michele Rocchetti, Allievo, che si è aggiudicato la terza posizione del podio nel giro sprint, chiudendo invece la gara lunga in 8’ posizione.

Ottima prestazione anche per Achille Sangiorgi, Senior, 5’ nella lunga 5000 metri a punti e 6’ nel giro sprint mentre un po’ meno brillante è stata la prestazione di Annibale Sangiorgi, Junior, 6’ nella 13 giri a punti e 7’ nel giro a cui e’ mancata un po’ la determinazione. Bravissimi anche gli Allievi Matilde Granitzio e Andrea Mazzola che si sta riprendendo dopo un prolungato stop a causa di una frattura. Il giorno successivo è stata la volta dei piccoli. Bravissimi i Giovanissimi Annalisa Scolaro, alla sua prima gara, che ha corso i 50 metri in linea e il giro dove è arrivata al traguardo nonostante una caduta, e Adama Kone che di gara in gara appare sempre più grintoso. Per la categoria superiore, hanno gareggiato gli Esordienti: Alex Botezatu e Mattia Tamburrano.

Bi Roller ringrazia Acqua Lauretana e Sellmat che ci sostengono durante tutta la stagione agonistica che prosegue a ritmo serrato. La prossima settimana si gareggerà a Merate e poi il 15 di giugno sarà la volta del “2’ Trofeo Alpi Biellesi Oasi Zegna” gara organizzata da Bi Roller a Bielmonte: si tratta di una speciale competizione in salita che prevede una gara sprint breve e una cronoscalata di 2100 metri dal Bocchetto Sessera a Bielmonte. Bi Roller ne approfitta per invitare i biellesi ad assistere a questa spettacolare gara di pattinaggio.