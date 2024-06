Verzella: "Solidarietà ai candidati esclusi dalle elezioni comunali"

Massima solidarietà ai candidati della lista AVS presentata in appoggio alla candidatura di Marta Bruschi a sindaca di Biella. La situazione che si è venuta a creare con la “scomparsa” senza motivo dall’elenco di due candidati alla carica di consigliere comunale, Michael Vallese e Marco Vanetti, colpevoli del solo fatto di avere un cognome che inizia con la “V” e quindi, per l’ordine alfabetico, finiti in fondo all’intero elenco dei nominativi è decisamente surreale.

Che venga loro negato il diritto costituzionale a far parte dell’elettorato passivo e concorrere alla carica di consigliere non è certo evento di poco conto: sia per quanto riguarda, appunto, il loro diritto, sia per lo squilibrio che viene a creare in una competizione elettorale delicata e in cui anche pochi voti potrebbero fare la differenza.

Sono una “V” anch’io e più volte è capitato che il mio nome scomparisse a causa di insufficiente attenzione agli elenchi, di cui spesso si salta l’ultima pagina. Ma la somma di tutti gli errori nei miei confronti non fa certo il danno causato in questa occasione. Un rimedio va trovato.

Emanuela Verzella

Candidata al Consiglio Regionale per il Partito Democratico