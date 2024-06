Valdilana Insieme, un’amministrazione “nuova” e “aperta” per la conferma di Mario Carli - VIDEO

Il programma di Valdilana insieme per i prossimi cinque anni di amministrazione è ricco di interventi concreti e pianificazioni di ampio respiro.

Alcune progettazioni sono pronte per essere realizzate, a dimostrare l’impegno e la concretezza delle nostre proposte che verranno presentate nei futuri bandi, permettendoci di trasformare la nostra visione in realtà.

Abbiamo un programma importante per la nostra comunità, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di ogni cittadino, di rendere il nostro paese più sostenibile, bello e accogliente. Tuttavia, questi progetti richiedono tempo per essere completati e per mostrare i loro pieni benefici.

Il programma che abbiamo portato in tutte le case è nel segno della continuità con i cinque anni precedenti. Continueremo a garantire il nostro impegno per implementare e potenziare tutti i servizi in atto e per migliorare il patrimonio comunale, in particolare nell’ambito dei lavori pubblici.

Vorremmo, inoltre, rendere il nostro agire amministrativo sempre più partecipativo e collaborativo.

La nostra idea è quella di creare un’amministrazione “nuova” e “aperta” dove la Giunta sarà coadiuvata da gruppi di lavoro e dove l’intero Consiglio Comunale potrà avere l’apporto delle commissioni, strumento utile e necessario a cogliere tutte e le diverse sensibilità del paese. In ultimo saremo attenti e disponibili ad accogliere le proposte del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, affinché tutti siano parte viva del nostro paese.

Attueremo percorsi innovativi di co-programmazione e co-progettazione con Enti pubblici e privati e associazioni del Terzo settore.

Crediamo che proseguire nella creazione della nuova comunità di Valdilana sia un atto collaborativo, a cui ogni cittadino è chiamato a contribuire. Vogliamo essere al fianco di chi fa più fatica con progetti di inclusione e supporto, lavoreremo con le scuole per costruire il futuro dei nostri ragazzi collaborando con insegnanti e genitori. Continueremo a sostenere tutte le associazioni per garantire il benessere collettivo.

Pensiamo, inoltre, che il nostro territorio possa avere un rilancio turistico e commerciale, ma che questo non dipenda solo da finanziamenti o interventi pubblici. Ancora una volta, insieme possiamo riappropriarci dell'orgoglio di vivere in un luogo di grande bellezza naturale e tornare a recuperare lo spirito di intraprendenza e l’imprenditoria che ha reso grandi le nostre valli.

Lo slogan che abbiamo usato in questa campagna “Insieme si va più lontani” non è solo un motto elettorale, ma un monito e un incoraggiamento per una squadra che ha scelto di mettersi al servizio della propria comunità, soprattutto dei più giovani.

Insieme possiamo cambiare la narrazione di un paese, che ha la capacità di rinnovarsi e di riscoprire e valorizzare le molteplici potenzialità e risorse del territorio.

Ora, più che mai, è il momento di proseguire su questa strada, di completare i progetti avviati e di continuare a costruire insieme il futuro della nostra comunità.

Nel video che segue Mario Carli spiega come intende proseguire il suo lavoro